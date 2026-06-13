ВСУ серьезно повредили национальный парк «Святые горы», расположенный вблизи Славянска в ДНР, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин. По его словам, противник не проявляет уважения даже к заповедным зонам, которые имеют высокую ценность для жителей региона.

Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами, которые являются достаточно дорогими для всех жителей [региона]. Национальный парк «Святые горы» — противник достаточно серьезно его повредил, — сказал Пушилин.

Национальный природный парк «Святые горы» расположен на территории Артемовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР. В его состав входят семь крупных лесных массивов, а также лесные и луговые урочища.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» практически уничтожена в результате удара ВСУ. При этом он подчеркнул, что любые попытки сломить город неизменно заканчиваются поражением его врагов.