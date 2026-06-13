Волгоградские власти раскрыли последствия атаки ВСУ

В Котовском районе Волгоградской области ликвидируют пожар на объекте промышленной инфраструктуры после удара беспилотника, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого в МАКСе приводит пресс-служба правительства субъекта. Кроме того, в области потушено возгорание на окраине лесного массива «Шакинская дубрава», также возникшее в результате атаки БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет, отметил руководитель региона.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации в течение ночи отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов <..> на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается, — сообщил Бочаров.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что в Темрюкском районе в ночь на 13 июня произошла атака украинских беспилотников, в результате которой погиб один человек. По предварительным данным, причиной трагедии стало падение обломков сбитого беспилотного летательного аппарата.

Также появились данные о массированной атаке украинских беспилотников в Каменке-Днепровской Запорожской области. Удары начались с раннего утра и сопровождались серией мощных взрывов. По официальным данным, в черте города прогремело не менее 10 взрывов.