Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июня: где купить, цены

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июня: где купить, цены

В Севастополе сегодня, 13 июня, топливо в свободной продаже будет доступно на семи заправочных станциях «АТАН», сообщил в авторском Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. Что об этом известно, где можно свободно приобрести топливо в Крыму и Севастополе?

Где свободно можно купить бензин и дизтопливо в Севастополе 13 июня

По словам Михаила Развожаева, на семи автозаправочных станциях «АТАН» с 10:00 мск можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100.

«АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra). АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra). АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100). АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra). АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra). АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92). АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе, 18а (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)», — написал он.

Развожаев также уточнил, что продажа топлива на сети АЗС «ТЭС» будет по QR-кодам.

«В чат-боте в целях оптимизации нагрузки изменен порядок работы, теперь у вас есть возможность ввести регистрационный номер вашего транспортного средства заранее, до непосредственного запуска выдачи QR-кода. Вводите номер и ждите, когда приложение стартанет само. Потом сразу надо выбрать необходимый вид топлива и направить заявку. Это сделано для вашего удобства: вводя автономер заранее, вы избежите ошибок. Напоминаю, что количество доступных QR-кодов ежедневно соответствует объему топлива в свободной продаже на сутки», — пояснил он.

Он напомнил, что полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00.

«По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры запрещен. Нам пришлось пойти на эти меры, так как фиксируем много нарушений в этом сегменте», — резюмировал Развожаев.

Что известно о ситуации с топливом в Крыму 13 июня

Глава Республики Крым Сергей Аксенов 12 июня заявил, что топливо на автозаправочных станциях подешевеет на 11 рублей.

«По ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены. Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то что расходы действительно повышены, они (владельцы сетей. — NEWS.ru) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем», — рассказал он.

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

По его словам, стоимость дизельного топлива составит 85 рублей за литр, бензин АИ-92 — 79 рублей, АИ-95 — 86 рублей.

Глава администрации города Саки Юлия Предыбайло в авторском Telegram-канале напомнила, что в городе осуществляется продажа не более 20 литров бензина в бак одного транспортного средства.

«С 10:00 в продаже на АЗС „АТАН“ по улице Евпаторийское шоссе, 79б — ДТ Ultra. Евпаторийское шоссе, 80в: ДТ Ultra, АИ-95 Ultra, АИ-92. На АЗС будут дежурить должностные лица администрации», — написала она.

Напомним, что на сайте Министерства топлива и энергетики Крыма размещена интерактивная карта с наличием топлива в каждом муниципалитете.

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