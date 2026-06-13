Россиянам рассказали, где можно отдохнуть этим летом Турэксперт Ансталь: Вьетнам, Занзибар и Мальдивы подойдут для летнего отпуска

Вьетнам, Сейшелы и Мальдивы остаются качественными и открытыми местами для отдыха россиян, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. По ее словам, не стоит также забывать о недавно открывшемся направлении — Занзибар.

Для летнего отдыха можно выбрать Вьетнам, разгар сезона в Нячанге происходит летом. Что касается новых направлений, то сейчас у нас открываются прямые рейсы на Занзибар, поэтому можно съездить к океану и увидеть голубую воду, черепашек, дельфинов и очень красивый подводный мир. Туры на Мальдивы и Сейшелы сейчас также по очень хорошим ценам, — заявила Ансталь.

Турэксперт отметила, что летом можно также посетить Китай. По ее словам, привычные россиянам Турция и Египет также сохраняют популярность для проведения отпуска.

Если хочется Азии, то можно поехать спокойно в Китай. Сезонность на Хайнане совпадает с сезонностью в Таиланде. Отдых на Хайнане можно совместить с поездкой в Пекин или Шанхай. Никто не отменяет Египет и Турцию для летнего отдыха. Эти направления также остаются популярными, — резюмировала она.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что бюджетный зарубежный отдых на семь — девять дней обойдется российским туристам не менее чем в 100–150 тыс. рублей для взрослого и около 80–100 тыс. для ребенка. Варианты дешевле тоже существуют, однако в АТОР предупредили: при минимальной цене сервис будет крайне скромным, даже если отель позиционирует себя как пятизвездочный.