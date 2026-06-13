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13 июня 2026 в 14:59

В США полгода не могут найти вора, который скрылся на беспилотном такси

В Сан-Франциско полгода не могут найти вора на беспилотном такси компании Waymo

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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В Сан-Франциско на протяжении шести месяцев не могут найти вора, который в начале года скрылся из студии Hot 8 Yoga с дорогой спортивной одеждой на автономном автомобиле Jaguar I-Pace, сообщает газета San Francisco Chronicle. Сотрудники правопорядка до сих пор не опознали личность преступника.

Полиция выдала ордер на получение данных об аккаунте заказчика поездки и записей с камер только спустя несколько месяцев после инцидента. К этому времени компания Waymo удалила все видео из салона автомобиля. При этом следствию не помогли данные 29 камер, обеспечивающих круговой обзор.

Менеджер студии Hot 8 Yoga сообщил, что на записях уличных камер видно, как такси Waymo высадило мужчину, дождалось его возвращения и уехало. Предоставленная информация об учетной записи «не привела полицию к подозреваемому».

Весной 2025 года аналогичный случай произошел в Лос-Анджелесе. Департамент полиции этого города опубликовал в своем YouTube-канале видеозапись с беспилотного автомобиля, чтобы найти грабителя, скрывшегося с места ДТП. Тогда сотрудникам правопорядка удалось оперативно задержать преступника.

Ранее случился сбой в работе беспилотных автомобилей Waymo. Десятки машин компании начали каждое утро приезжать в жилой квартал Атланты и бесцельно двигаться по дороге кругами. Уточняется, что такая ситуация наблюдалась несколько недель, при этом пассажиров внутри машин не было.

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