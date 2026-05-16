16 мая 2026 в 20:40

Десятки беспилотных автомобилей захватили Атланту

Десятки беспилотных такси Waymo из-за сбоя заполонили дорогу в Атланте

Фото: Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press
Десятки беспилотных автомобилей Waymo столкнулись со сбоем и начали каждое утро приезжать в жилой квартал Атланты и бесцельно двигаться по дороге кругами, передает Channel 2 Action News. Уточняется, что такая ситуация наблюдалась несколько недель, при этом пассажиров внутри машин не было.

По оценкам местных жителей, ежедневно в утренние часы через улицу двигалось около 50 роботизированных автомобилей. При этом один из граждан решил перекрыть въезд самодельным знаком, чем заблокировал движение сразу нескольких беспилотных такси. Люди беспокоятся, что сбой может привести к ДТП. Объяснений происходящего от компании пока не поступало.

Ранее американский миллиардер Илон Маск объявил о начале разработки Cybercab — модели беспилотных роботакси от компании Tesla. По его словам, стоимость одного такого авто для предпринимателей составит $30 тыс. (2,2 млн рублей).

При этом Tesla столкнулась с серьезными трудностями в реализации планов по производству роботакси Cybercab и электрогрузовиков Semi. Причиной этому стали тарифы против Китая, введенные американским президентом Дональдом Трампом.

