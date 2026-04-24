Илон Маск объявил о старте производства такси будущего

Американский миллиардер Илон Маск объявил в соцсети X о начале разработки Cybercab — модели беспилотных роботакси от компании Tesla. По его словам, стоимость одного такого авто для предпринимателей составит $30 тыс. (2,2 млн рублей).

Cybercab начала производство, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что принадлежащая Илону Маску компания Tesla столкнулась с серьезными трудностями в реализации планов по производству роботакси Cybercab и электрогрузовиков Semi. Причиной этому стали тарифы против Китая, введенные американским президентом Дональдом Трампом. Сначала пошлины на импортируемые из Китая товары в размере 34% не казались катастрофичными для компании, так как Tesla была готова покрыть некоторые расходы.

Осенью прошлого года Маск продемонстрировал в соцсетях беспилотное роботакси Cybercab. На мероприятии под названием «Мы, робот» компания представила десятки автомобилей, самостоятельно передвигающихся по площадке. Миллиардер заявил, что у новых такси нет ни педалей, ни руля, а в будущем ездить на них будет в 10 раз легче, чем на простом автомобиле. Он добавил, что в разработке воплощен принцип «нажал кнопку и забыл».