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03 июня 2026 в 18:20

«Они едят вашу жизнь»: Черниговская поделилась жизненным советом

Черниговская посоветовала читать больше книг и не общаться с дураками

Татьяна Черниговская Татьяна Черниговская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Современному человеку нужно больше читать книг, слушать музыку, смотреть интересные фильмы и не общаться с дураками, заявила профессор Татьяна Черниговская в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Так она ответила на вопрос NEWS.ru о том, во что лучше сегодня вкладываться как духовно, так и материально.

Много книг, много музыки. Смотреть хорошие фильмы. Посылать туда, куда вы вырежете, дураков. Не общаться с дураками, они едят вашу жизнь! — поделилась советом Черниговская.

Ранее она заявляла, что искусственный интеллект уже придумал логику, которую не знает человечество. По словам доктора наук, опасность заключается в том, что нейросети способны самостоятельно обучаться. Профессор также упомянула снимок, который выиграл первое место на всемирной выставке фотографий. Позже выяснилось, что это продукт нейросети.

До этого профессор отмечала, что тренировке памяти способствует подробное вспоминание того, что человек делал в течение дня. Доктор наук заявила, что это упражнение появилось еще в Древней Греции. По ее словам, перед сном необходимо вспоминать мельчайшие детали, включая внешний вид окружающих предметов.

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