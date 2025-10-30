Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти

Тренировке памяти способствует подробное воспоминание того, что человек делал в течение дня, рассказала корреспонденту NEWS.ru профессор Татьяна Черниговская. Доктор наук заявила на просветительском марафоне «Знание.Наука», что это упражнение появилось еще в Древней Греции. По словам профессора, перед сном необходимо вспоминать мельчайшие детали, включая внешний вид окружающих предметов.

Память надо развивать. Все зависит от того, какая у нас задача. Если задача в основном лежать и есть конфеты, то тогда можно не развивать. Никакие гаджеты вам не помогут, потому что это лично ваша память. И я некоторое время назад узнала от античников, коллег моих, что у древних греков была манера. <…> Когда человек ложится спать ему нужно, как более подробно вспомнить, что происходило с момента, когда он проснулся, — посоветовала спикер.

Ранее ученые доказали, что частое употребление сыра может снизить риск развития деменции. В эксперименте приняли участие более 7,9 тыс. японцев старше 65 лет. Наблюдение велось с 2019 по 2022 год. В группе, где люди регулярно ели сыр, вероятность когнитивных нарушений составила 3,4%, тогда как среди тех, кто не включал продукт в рацион, она достигла 4,5%. Ученые считают, что эффект связан с витамином К2, белками и антиоксидантами, которые улучшают работу кишечника и сосудов.