Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 20:40

Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти

Черниговская посоветовала для развития памяти вспоминать ночью подробности дня

Татьяна Черниговская Татьяна Черниговская Фото: NEWS.ru

Тренировке памяти способствует подробное воспоминание того, что человек делал в течение дня, рассказала корреспонденту NEWS.ru профессор Татьяна Черниговская. Доктор наук заявила на просветительском марафоне «Знание.Наука», что это упражнение появилось еще в Древней Греции. По словам профессора, перед сном необходимо вспоминать мельчайшие детали, включая внешний вид окружающих предметов.

Память надо развивать. Все зависит от того, какая у нас задача. Если задача в основном лежать и есть конфеты, то тогда можно не развивать. Никакие гаджеты вам не помогут, потому что это лично ваша память. И я некоторое время назад узнала от античников, коллег моих, что у древних греков была манера. <…> Когда человек ложится спать ему нужно, как более подробно вспомнить, что происходило с момента, когда он проснулся, — посоветовала спикер.

Ранее ученые доказали, что частое употребление сыра может снизить риск развития деменции. В эксперименте приняли участие более 7,9 тыс. японцев старше 65 лет. Наблюдение велось с 2019 по 2022 год. В группе, где люди регулярно ели сыр, вероятность когнитивных нарушений составила 3,4%, тогда как среди тех, кто не включал продукт в рацион, она достигла 4,5%. Ученые считают, что эффект связан с витамином К2, белками и антиоксидантами, которые улучшают работу кишечника и сосудов.

видео
память
упражнения
тренировки
нейробиология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дроздов оставил крокодила без зубов
Самойлова призналась, кем работает ее 14-летняя дочь
Режим тишины в Адыгее и Майкопе: что нужно знать
Наш ответ НАТО: Захарова рассказала, почему Россия создала «Буревестник»
Профессор поделилась упражнением для тренировки памяти
Блогер Самойлова ответила на слухи о взломах аккаунтов блогеров
Захарова уличила Киев в сокрытии преступлений
Позорное фиаско армии США на Южно-Китайском море насмешило мир
«Не знаем, что с ней произошло»: Амалия Гольданская сбежала из США ради РФ
В киевском отделении почты прогремел взрыв
Дроздов рассказал, какого питомца лучше завести семье с ребенком
Умерла 100-летняя дочь Марлен Дитрих, ненавидевшая мать
Масштабная модернизация ждет школы искусств Подмосковья
«Ситуация сложная»: Сырский признал провал ВСУ в Красноармейске
Пентагон приказал Нацгвардии США готовиться к беспорядкам
«Посейдон» в Бельгии, ВСУ в ужасе, богатства Пугачевой: что будет дальше
Гигант США предложил ЕС поставки СПГ после запрета на импорт из России
В МО сообщили, сколько вылечившихся бойцов СВО трудоустроились в 2025 году
«Хотел за 40 млн рублей»: Шаляпин похвастался новым кроссовером
Мумифицированный кот защищал мертвого монарха от злых духов
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.