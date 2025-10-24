Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:14

Еда против хандры: продукты для выработки серотонина

Продукты-антидепрессанты осенью Продукты-антидепрессанты осенью Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осень — время, когда подавленность становится обыденностью. Длинные сумерки, короткий световой день и снижение температуры часто влияют на эмоциональное состояние. Заметили, что начали хандрить? Значит, пора пересмотреть свой рацион! Про природные антидепрессанты: продукты с серотонином и триптофаном, или же гормонами и аминокислотами счастья, — читайте в материале NEWS.ru.

Правда и мифы о серотонине в бананах и шоколаде

Первым делом внесем немного ясности. В Сети часто встречается формулировка «продукты с высоким содержанием серотонина». И для простоты мы также будем ее употреблять. Однако, если вдаваться в детали, эта формулировка не совсем корректна.

Дело в том, что еда не содержит серотонин в чистом виде. Она только способствует его выработке, в частности, благодаря триптофану — аминокислоте, которая является предшественницей серотонина. Так что «продукты с дофамином и серотонином» на самом деле являются продуктами, лишь способствующими синтезу гормонов счастья.

Теперь поговорим про антидепрессанты в виде пищевых продуктов. С серотонином, по распространенному мнению, можно разобраться, введя в рацион бананы и шоколад. И это убеждение недалеко от истины. Бананы содержат уже упомянутый триптофан, а также витамины группы В и магний, которые способствуют общему улучшению настроения и снижению усталости. Шоколад же, особенно темный, стимулирует выработку эндорфинов и дофамина, вызывая ощущение радости, но из-за высокого содержания сахара и жиров его нужно употреблять умеренно.

Таким образом, бананы и шоколад — косвенные помощники для поднятия настроения, а не «продукты с содержанием серотонина» непосредственно.

Индейка, сыр и орехи: триптофан — строитель счастья Индейка, сыр и орехи: триптофан — строитель счастья Фото: Shutterstock/FOTODOM

Индейка, сыр и орехи: триптофан — строитель счастья

Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для синтеза серотонина и мелатонина, отвечающих за хорошее настроение и качественный сон. Индейка давно ассоциируется с продуктами для улучшения настроения именно благодаря высокому содержанию триптофана. Добавьте к птице сыр и орехи — еще два отличных источника, — и хорошее самочувствие вам гарантировано.

  • Индейка обеспечивает организму белок и триптофан, способствуя выработке серотонина.

  • Сыр содержит не только триптофан, но и кальций, который положительно влияет на нервную систему.

  • Орехи, особенно грецкие и миндаль, богаты не только триптофаном, но и полезными жирами омега-3, которые снижают уровень стресса.

Регулярное включение этих продуктов в рацион поддерживает устойчивый уровень гормонов счастья и помогает справиться с осенним дискомфортом.

Роль углеводов в борьбе с плохим настроением

Углеводы — важный элемент рациона, непосредственно влияющий на настроение. Они способствуют усвоению триптофана, что повышает синтез серотонина в мозге. Но не все углеводы одинаково полезны: простые сахара дают быстрый, но кратковременный взлет настроения и за ним — неизбежный спад.

Углеводы против плохого настроения Углеводы против плохого настроения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Выбирайте сложные углеводы — цельнозерновые продукты, овсянку, овощи с крахмалом, бобовые. Они дают стабильное поступление энергии и поддерживают эмоциональное равновесие дольше. Оптимальное сочетание триптофана с правильными углеводами — залог борьбы с упадком сил осенью.

Составляем осеннее антихандровое меню на день

Чтобы помогать организму эффективно вырабатывать гормоны счастья, важна не только отдельная еда, но и правильное распределение продуктов в течение дня.

  • Завтрак: овсяная каша с измельченными орехами и ломтиками банана, чашка зеленого чая.

  • Перекус: небольшой кусочек сыра и яблоко.

  • Обед: салат с индейкой, приготовленной на гриле, киноа, тыквенными семечками.

  • Полдник: йогурт с медом и несколько грецких орехов.

  • Ужин: запеченный сладкий картофель с тушеными овощами и ломтиками сыра.

Такое меню направлено на поддержание хорошего настроения, качественного сна и высокого уровня энергии.

Осеннее меню от депрессии Осеннее меню от депрессии

Топ-10 «продуктов с серотонином»: таблица

Напоследок приведем перечень продуктов, которые стоит включить в осенний рацион, чтобы поддерживать хорошее самочувствие. В список лучших природных антидепрессантов вошли:

  1. Индейка — богата триптофаном, стимулирует выработку серотонина.

  2. Орехи (грецкие, миндаль) — отличный источник омега-3 и аминокислот.

  3. Сыр — два в одном: кальций и триптофан для поднятия настроения и улучшения общего состояния организма.

  4. Бананы — витамины и минералы, улучшающие общее состояние.

  5. Тыква — источник витаминов группы В и антиоксидантов.

  6. Овсянка — сложные углеводы для стабильно высокого уровня энергии.

  7. Тёмный шоколад (не более 20 г в день) — стимуляция эндорфинов.

  8. Лосось и жирная рыба — омега-3 для снижения стресса.

  9. Черника — антиоксиданты, улучшающие работу мозга.

  10. Йогурт и кисломолочные продукты — поддержка микрофлоры кишечника, влияющей на настроение.

Правильное сбалансированное питание — неотъемлемое условие для стимулирования выработки гормонов счастья и хорошего сна осенью. Введите перечисленные продукты в осенний рацион, и положительные изменения не заставят себя ждать.

Ранее мы рассказали, как побороть компульсивное переедание.

еда
нейробиология
мозг
продукты
ингредиенты
гормоны
серотонин
дофамин
советы
рацион
сладости
углеводы
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.