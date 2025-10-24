Еда против хандры: продукты для выработки серотонина

На каждый день

Осень — время, когда подавленность становится обыденностью. Длинные сумерки, короткий световой день и снижение температуры часто влияют на эмоциональное состояние. Заметили, что начали хандрить? Значит, пора пересмотреть свой рацион! Про природные антидепрессанты: продукты с серотонином и триптофаном, или же гормонами и аминокислотами счастья, — читайте в материале NEWS.ru.

Правда и мифы о серотонине в бананах и шоколаде

Первым делом внесем немного ясности. В Сети часто встречается формулировка «продукты с высоким содержанием серотонина». И для простоты мы также будем ее употреблять. Однако, если вдаваться в детали, эта формулировка не совсем корректна.

Дело в том, что еда не содержит серотонин в чистом виде. Она только способствует его выработке, в частности, благодаря триптофану — аминокислоте, которая является предшественницей серотонина. Так что «продукты с дофамином и серотонином» на самом деле являются продуктами, лишь способствующими синтезу гормонов счастья.

Теперь поговорим про антидепрессанты в виде пищевых продуктов. С серотонином, по распространенному мнению, можно разобраться, введя в рацион бананы и шоколад. И это убеждение недалеко от истины. Бананы содержат уже упомянутый триптофан, а также витамины группы В и магний, которые способствуют общему улучшению настроения и снижению усталости. Шоколад же, особенно темный, стимулирует выработку эндорфинов и дофамина, вызывая ощущение радости, но из-за высокого содержания сахара и жиров его нужно употреблять умеренно.

Таким образом, бананы и шоколад — косвенные помощники для поднятия настроения, а не «продукты с содержанием серотонина» непосредственно.

Индейка, сыр и орехи: триптофан — строитель счастья

Триптофан — незаменимая аминокислота, необходимая для синтеза серотонина и мелатонина, отвечающих за хорошее настроение и качественный сон. Индейка давно ассоциируется с продуктами для улучшения настроения именно благодаря высокому содержанию триптофана. Добавьте к птице сыр и орехи — еще два отличных источника, — и хорошее самочувствие вам гарантировано.

Индейка обеспечивает организму белок и триптофан, способствуя выработке серотонина.

Сыр содержит не только триптофан, но и кальций, который положительно влияет на нервную систему.

Орехи, особенно грецкие и миндаль, богаты не только триптофаном, но и полезными жирами омега-3, которые снижают уровень стресса.

Регулярное включение этих продуктов в рацион поддерживает устойчивый уровень гормонов счастья и помогает справиться с осенним дискомфортом.

Роль углеводов в борьбе с плохим настроением

Углеводы — важный элемент рациона, непосредственно влияющий на настроение. Они способствуют усвоению триптофана, что повышает синтез серотонина в мозге. Но не все углеводы одинаково полезны: простые сахара дают быстрый, но кратковременный взлет настроения и за ним — неизбежный спад.

Выбирайте сложные углеводы — цельнозерновые продукты, овсянку, овощи с крахмалом, бобовые. Они дают стабильное поступление энергии и поддерживают эмоциональное равновесие дольше. Оптимальное сочетание триптофана с правильными углеводами — залог борьбы с упадком сил осенью.

Составляем осеннее антихандровое меню на день

Чтобы помогать организму эффективно вырабатывать гормоны счастья, важна не только отдельная еда, но и правильное распределение продуктов в течение дня.

Завтрак: овсяная каша с измельченными орехами и ломтиками банана, чашка зеленого чая.

Перекус: небольшой кусочек сыра и яблоко.

Обед: салат с индейкой, приготовленной на гриле, киноа, тыквенными семечками.

Полдник: йогурт с медом и несколько грецких орехов.

Ужин: запеченный сладкий картофель с тушеными овощами и ломтиками сыра.

Такое меню направлено на поддержание хорошего настроения, качественного сна и высокого уровня энергии.

Топ-10 «продуктов с серотонином»: таблица

Напоследок приведем перечень продуктов, которые стоит включить в осенний рацион, чтобы поддерживать хорошее самочувствие. В список лучших природных антидепрессантов вошли:

Индейка — богата триптофаном, стимулирует выработку серотонина. Орехи (грецкие, миндаль) — отличный источник омега-3 и аминокислот. Сыр — два в одном: кальций и триптофан для поднятия настроения и улучшения общего состояния организма. Бананы — витамины и минералы, улучшающие общее состояние. Тыква — источник витаминов группы В и антиоксидантов. Овсянка — сложные углеводы для стабильно высокого уровня энергии. Тёмный шоколад (не более 20 г в день) — стимуляция эндорфинов. Лосось и жирная рыба — омега-3 для снижения стресса. Черника — антиоксиданты, улучшающие работу мозга. Йогурт и кисломолочные продукты — поддержка микрофлоры кишечника, влияющей на настроение.

Правильное сбалансированное питание — неотъемлемое условие для стимулирования выработки гормонов счастья и хорошего сна осенью. Введите перечисленные продукты в осенний рацион, и положительные изменения не заставят себя ждать.

