23 октября 2025 в 10:24

Довел до совершенства бабушкин рецепт манника — вот как сделать идеальный насыщенный десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт манника я получил от бабушки. Я решил модернизировать старый рецепт, добавив какао и кусочки шоколада, и результат превзошел все ожидания. Теперь этот влажный, насыщенный шоколадный пирог стал нашим семейным хитом, который исчезает со стола в считаные минуты.

Готовлю так: 150 г манной крупы заливаю 250 мл кефира и оставляю на 40 минут для набухания. Затем добавляю одно яйцо, щепотку соли, чайную ложку соды и 80 г сахара — смесь сразу начинает пузыриться. Просеиваю 150 г муки с тремя столовыми ложками какао, вливаю 200 г растопленного сливочного масла и тщательно перемешиваю. 100 г шоколада рублю ножом и вмешиваю в тесто. Форму смазываю маслом, выливаю тесто и выпекаю при 180 °C 40 минут. Проверяю готовность деревянной шпажкой — если выходит сухой, значит, манник готов. Подаю слегка остывшим, чтобы шоколадные кусочки внутри были еще мягкими. Аромат стоит такой, что соседи стучатся в дверь!

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
