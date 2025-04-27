Если хочется чего-то легкого, необычного и полезного, попробуйте молочные кубики! Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Ингредиенты:

  • молоко — 500 мл;

  • сахар — 50 г;

  • кукурузный крахмал — 50 г;

  • сок питахайи — 30 мл (можно заменить ягодным);

  • кокосовая стружка — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте молоко, сахар и крахмал в кастрюле. Поставьте на слабый огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.

  2. Разделите массу на две части. В одну добавьте сок питахайи — получится красивый розовый цвет.

  3. Вылейте массы слоями в прямоугольную форму. Дайте немного остыть, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.

  4. Нарежьте на кубики и обваляйте в кокосовой стружке.

Десерт получается не только вкусным, но и эстетичным — идеально для гостей или семейного чаепития. Приятного аппетита!

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