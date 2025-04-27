Если хочется чего-то легкого, необычного и полезного, попробуйте молочные кубики! Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.
Ингредиенты:
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молоко — 500 мл;
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сахар — 50 г;
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кукурузный крахмал — 50 г;
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сок питахайи — 30 мл (можно заменить ягодным);
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кокосовая стружка — по вкусу.
Приготовление:
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Смешайте молоко, сахар и крахмал в кастрюле. Поставьте на слабый огонь и варите до загустения, постоянно помешивая.
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Разделите массу на две части. В одну добавьте сок питахайи — получится красивый розовый цвет.
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Вылейте массы слоями в прямоугольную форму. Дайте немного остыть, затем уберите в холодильник на 2–3 часа.
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Нарежьте на кубики и обваляйте в кокосовой стружке.
Десерт получается не только вкусным, но и эстетичным — идеально для гостей или семейного чаепития. Приятного аппетита!
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