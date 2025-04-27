Беру сок с молоком и творю волшебство: чудо-десерт для ленивых сладкоежек

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется чего-то легкого, необычного и полезного, попробуйте молочные кубики! Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

Ингредиенты:

молоко — 500 мл;

сахар — 50 г;

кукурузный крахмал — 50 г;

сок питахайи — 30 мл (можно заменить ягодным);

кокосовая стружка — по вкусу.

Приготовление:

Смешайте молоко, сахар и крахмал в кастрюле. Поставьте на слабый огонь и варите до загустения, постоянно помешивая. Разделите массу на две части. В одну добавьте сок питахайи — получится красивый розовый цвет. Вылейте массы слоями в прямоугольную форму. Дайте немного остыть, затем уберите в холодильник на 2–3 часа. Нарежьте на кубики и обваляйте в кокосовой стружке.

Десерт получается не только вкусным, но и эстетичным — идеально для гостей или семейного чаепития. Приятного аппетита!

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