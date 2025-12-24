Туристам раскрыли, за какое преступление ввели смертную казнь на Мальдивах Генконсул РФ в Мале Идамкин: на Мальдивах за контрабанду наркотиков грозит казнь

На Мальдивах ввели смертную казнь за контрабанду наркотиков сверх установленной нормы, заявил RTVI генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. При этом, по его словам, случаев незаконного ввоза запрещенных веществ россиянами на территорию республики в 2025 году не зафиксировано.

Новое законодательство подразумевает смертную казнь при контрабанде более 350 г каннабиса, более 250 г диаморфина (героин) и более 100 г любого наркотика из Списка I, кроме двух вышеуказанных, — предупредил Идамкин.

Власти Мальдив ужесточили наказание за преступления, связанные с наркотиками, в середине декабря. Согласно новому законодательству, с марта 2026 года за их ввоз, помимо смертной казни, предусмотрено пожизненное заключение.

Ранее в Тбилиси задержали 31-летнего гражданина России по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Россиянину грозит лишение свободы на срок до шести лет. Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.