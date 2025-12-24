Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 14:54

Туристам раскрыли, за какое преступление ввели смертную казнь на Мальдивах

Генконсул РФ в Мале Идамкин: на Мальдивах за контрабанду наркотиков грозит казнь

Мальдивы Мальдивы Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На Мальдивах ввели смертную казнь за контрабанду наркотиков сверх установленной нормы, заявил RTVI генеральный консул России в Мале Алексей Идамкин. При этом, по его словам, случаев незаконного ввоза запрещенных веществ россиянами на территорию республики в 2025 году не зафиксировано.

Новое законодательство подразумевает смертную казнь при контрабанде более 350 г каннабиса, более 250 г диаморфина (героин) и более 100 г любого наркотика из Списка I, кроме двух вышеуказанных, — предупредил Идамкин.

Власти Мальдив ужесточили наказание за преступления, связанные с наркотиками, в середине декабря. Согласно новому законодательству, с марта 2026 года за их ввоз, помимо смертной казни, предусмотрено пожизненное заключение.

Ранее в Тбилиси задержали 31-летнего гражданина России по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Россиянину грозит лишение свободы на срок до шести лет. Изъятое вещество отправили на экспертизу.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Мальдивы
наркотики
преступления
Азия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Сталкеров наконец осадят? Что известно о законопроекте, охранный ордер
Эксперт по роботам рассказал, что тормозит развитие отрасли
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.