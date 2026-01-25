Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 14:54

Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной

Татьяна Брухунова Татьяна Брухунова Фото: Социальные сети
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась фигурой в ярком алом купальнике. Сейчас она вместе с мужем проводит отпуск на Мальдивах. По некоторым данным, звездная пара выбрала пятизвездочный остров-курорт, где средняя стоимость проживания составляет более 200 тыс. рублей в сутки.

Островная жизнь, — написала Брухунова.

Ранее модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. На фото она позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета. Звезда дополнила образ стильной шляпой и узкими солнцезащитными очками.

До этого актриса Екатерина Волкова сделала стрижку маллет на «французский манер». Артистка опубликовала видео, в котором обсудила с парикмахером новый образ и показала результат: короткие кудрявые волосы. Она попросила своего мастера сделать что-то трендовое и обязательно с челкой.

