Молодая жена Петросяна показала фигуру в алом купальнике с голой спиной

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) похвасталась фигурой в ярком алом купальнике. Сейчас она вместе с мужем проводит отпуск на Мальдивах. По некоторым данным, звездная пара выбрала пятизвездочный остров-курорт, где средняя стоимость проживания составляет более 200 тыс. рублей в сутки.

Островная жизнь, — написала Брухунова.

Ранее модель и блогер Анастасия Толстая, которая вышла замуж за племянника певца Дмитрия Маликова, продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини. На фото она позирует на белоснежном пляже в купальнике бежевого цвета. Звезда дополнила образ стильной шляпой и узкими солнцезащитными очками.

До этого актриса Екатерина Волкова сделала стрижку маллет на «французский манер». Артистка опубликовала видео, в котором обсудила с парикмахером новый образ и показала результат: короткие кудрявые волосы. Она попросила своего мастера сделать что-то трендовое и обязательно с челкой.