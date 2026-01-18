Брухунова показала, как проводит вечера с Петросяном Супруга Евгения Петросяна поделилась снимком с мужем и сыном

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала совместное фото с мужем и сыном Ваганом. Фото семьи она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), на кадре они запечатлены в неформальной обстановке, все трое — в солнцезащитных очках.

А как проходит ваш вечер? — написала она под снимком.

Пара официально состоит в браке с 2019 года и воспитывает двоих детей. Сын Ваган родился в 2020 году, а в 2023-м в семье появилась дочь Матильда. Рождение второго ребенка супруги скрывали в течение нескольких месяцев, что породило в Сети многочисленные слухи.

Ранее жена Петросяна вышла на связь в социальные сети из медицинского учреждения. Ее обращение к подписчикам вызвало серьезное беспокойство. Женщина опубликовала фото из больничной палаты. На снимке Брухунова в медицинской маске и одноразовой шапочке. При этом точная причина госпитализации осталась загадкой, что породило у поклонников массу вопросов.