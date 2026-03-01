В соцсетях Хаменеи появилась запись впервые с начала конфликта с США

В аккаунте верховного лидера Ирана Али Хаменеи в социальной сети X впервые с момента эскалации конфликта с США и Израилем появилась публикация. Фраза на персидском языке «Во имя Али» была опубликована на фоне противоречивых сообщений о гибели аятоллы в результате недавних ударов по Тегерану.

Речь идет об Али ибн Аби Талибе — двоюродном брат пророка Мухаммеда, особо почитаемом среди мусульман-шиитов. Эта фраза традиционно используется иранцами как сакральное обращение перед началом важных дел или в моменты глубоких размышлений.

Публикация произошла на фоне хаоса в информационном пространстве. Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил о гибели Хаменеи, назвав его «одним из самых злых людей в истории». Израильские официальные лица также подтверждали, что тело лидера найдено. Однако иранские государственные СМИ, опровергают эти данные, утверждая, что аятолла «стоек и тверд в командовании».

Кроме того, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал США, Израиль и Иран немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке. Он предупредил, что альтернативой деэскалации станет масштабная война с катастрофическими последствиями.