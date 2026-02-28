Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 22:50

В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана

Axios: посол Израиля Лейтер подтвердил ликвидацию Али Хаменеи в ходе удара

Али Хаменеи Али Хаменеи Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вашингтон получил от израильской стороны информацию о возможной ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным портала Axios, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер проинформировал американских официальных лиц о гибели политика в результате удара по его резиденции.

Подтверждения от иранских властей пока не поступало. Иранские официальные лица и государственные СМИ хранят молчание по этому поводу. Ситуация осложняется полным прекращением связи с рядом военных и политических объектов в Тегеране после массированных ударов.

Западные агентства также распространяют информацию о возможной гибели других высших чинов Ирана, включая министра обороны и командующего КСИР. Однако, как подчеркивают сами журналисты, все эти данные основаны на анонимных источниках и не имеют официального подтверждения.

Ранее израильский телеканал N12 сообщил, что в результате авиаударов погибли близкие родственники верховного лидера Ирана — его зять и невестка. Всего из-за израильской и американской атаки на Иран погиб 201 человек. По предварительным данным, еще 747 человек получили ранения. Удары зафиксированы в большей части страны. Также известно о смерти 90 подростков.

