Захарова рассказала, как Запад спланировал удары по Ирану

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений.

Дипломат подчеркнула, что иранская сторона не совершала никаких резких движений и не демонстрировала намерения свернуть переговоры. Это, по словам Захаровой, доказывает, что удары готовились заранее под прикрытием дипломатических консультаций.

Эти удары были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры <...>. То есть мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о минских договоренностях, — напомнила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.