Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 23:05

Захарова рассказала, как Запад спланировал удары по Ирану

Захарова: удары по Ирану готовились под прикрытием мирных переговоров

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» заявила, что атаки на Иран были спланированы в то время, когда западные страны имитировали готовность к диалогу с Тегераном. По ее мнению, Запад вновь применил тактику, ранее опробованную в ходе Минских соглашений.

Дипломат подчеркнула, что иранская сторона не совершала никаких резких движений и не демонстрировала намерения свернуть переговоры. Это, по словам Захаровой, доказывает, что удары готовились заранее под прикрытием дипломатических консультаций.

Эти удары были спланированы, как сегодня многие говорили и у нас, и за рубежом, под прикрытием якобы ведущих переговоры <...>. То есть мы вновь видим эту тактику. Она уже была апробирована и много лет использовалась, когда западники говорили о минских договоренностях, — напомнила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.

Иран
Запад
Мария Захарова
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп поверил в информацию о ликвидации руководства Ирана
Стало известно, что станет со сборной Ирана по футболу перед ЧМ-2026
Иранский беспилотник атаковал международный аэропорт Дубая
«Низкий поклон»: все спасатели ребенка в Петербурге получат премию Кеосаяна
Убийство лидера Ирана Хаменеи: подробности, реакции, что дальше
ЦАХАЛ обнародовала список ликвидированных иранских чиновников при ударе
Зумеры отменяют Кадышеву с Булановой: почему их сменили Герман и Магомаев
Шииты обозначили свою позицию в конфликте США и Ирана
Турцию разочаровало поведение союзников в отношении Ирана
МИД Ирана опроверг информацию о гибели Хаменеи
При атаках ВСУ пострадали мирные жители Макеевки и Донецка
Операция Израиля и США против Ирана: как конфликт повлияет на Россию
Украинские дроны повредили гражданские авто и дома под Брянском
Трампу предъявили доказательства гибели главы Ирана
Повстанческие группы Ирака начали новые операции против баз США
Атака США и Израиля на Иран: последние новости, жертвы, россияне в Дубае
Захарова рассказала, как Запад спланировал удары по Ирану
Дача в начале весны: какие работы нужно сделать на участке прямо сейчас
Хуситы объявили о готовности поддержать Иран на фоне кризиса
В США сообщили о гибели верховного лидера Ирана
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.