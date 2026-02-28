Трамп перечислил варианты окончания конфликта с Ираном Трамп: конфликт с Ираном может затянуться или закончиться за несколько дней

Президент США Дональд Трамп в интервью израильскому 12-му каналу заявил, что у Вашингтона есть все рычаги для давления на Иран после ракетной атаки. По его словам, можно либо затянуть боевые действия в ходе этой кампании, либо полностью завершить их в ближайшие дни.

Я могу затянуть ее и захватить все, или закончить за несколько дней и сказать иранцам, что мы снова увидимся через несколько лет, если они начнут восстанавливаться. В любом случае, им потребуется несколько лет, чтобы оправиться от этой атаки, — пояснил Трамп.

Ранее Белый дом опубликовал снимок президента во время проведения операции против Ирана. Уточняется, что главу государства заранее предупредили о высоких рисках. На фото Трамп в окружении соратников внимательно следит за действиями Вашингтона. Политик контролировал операцию, надев красную кепку с надписью Make America Great Again.

Тем временем очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah). На видео зафиксированы моменты преодоления системами ПВО скоростных барьеров и последующие мощные взрывы на территории баз США.