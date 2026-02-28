Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 21:43

Трамп повел себя странно после атаки США на Иран

Трамп ничего не опубликовал в соцсети за последние восемь часов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Nicole Combea/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США повел себя нетипично и не опубликовал ни одного сообщения в Truth Social после атаки на Иран. Известно, что лидер также не разместил ни одного фото.

Президент сохранял молчание в соцсетях в течение восьми часов. Отмечается, что операция против Ирана проводится совместными силами США и Израиля.

Ранее Белый дом опубликовал снимок президента во время проведения операции против Ирана. Уточняется, что главу государства заранее предупредили о высоких рисках. На фото Трамп в окружении соратников внимательно следит за действиями Вашингтона. Политик контролировал операцию, надев красную кепку с надписью Make America Great Again.

Тем временем очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah). На видео зафиксированы моменты преодоления системами ПВО скоростных барьеров и последующие мощные взрывы на территории баз США.

