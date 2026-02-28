Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 22:07

США раскрыли список военных целей в Иране

ВС США назвали позиции КСИР приоритетными целями в Иране

Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американские военные нанесли удары по ключевым объектам иранской армии на его территории, сообщило в социальной сети Х Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ). Под прицел попали стратегически важные пункты управления, авиабазы и средства противовоздушной обороны.

В ходе операции основной удар пришелся на позиции элитного Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Как сообщило американское командование, в 09:15 мск целью стали командные пункты этого подразделения, а также объекты, обеспечивающие пуск ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Среди целей были командные пункты КСИР, иранские средства ПВО, места запуска дронов и ракет, а также военные аэродромы, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по 14 военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В некоторых странах у США расположено несколько военных объектов.

Позже Центральное командование ВС США заявило, что Иран в результате ответных ударов нанес американским объектам минимальный ущерб. По информации военных, были сбиты сотни ракет и дронов.

