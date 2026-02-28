Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 18:15

Иранские ракеты ударили по десятку американских баз

Tasnim: Иран атаковал 14 баз США

Фото: Global Look Press
Иран нанес удары по 14 военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, сообщает иранское агентство Tasnim News Agency со ссылкой на осведомленный источник. В некоторых странах у США расположено несколько военных объектов.

14 баз американских военных в регионе к настоящему времени подверглись ударам, — говорится в сообщении.

До этого появилась информация, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США. Также не исключено попадание в другие американские стратегические объекты, находящиеся в радиусе действия иранских ракет.

Тем временем политолог Алексей Ярошенко предположил, что военная воздушная операция против Ирана затянется на месяцы. По его словам, только после этого возможна высадка десанта США. Политолог также отметил, что Иран не станет легкой добычей для США. По его словам, военно-промышленный комплекс Тегерана развит на высоком уровне и способен дать отпор.

