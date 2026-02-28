Российские ракеты обрушились на забитый украинскими штурмовиками элеватор «СВ» сообщил о ракетном ударе по элеватору со штурмовиками ВСУ под Волчанском

Российские войска нанесли ракетный удар по элеватору под Волчанском в Харьковской области, в котором было зафиксировано крупное скопление штурмовиков Вооруженных сил Украины, пишет Telegram-канал «Северный ветер». По его информации, пункт временной дислокации в зерновом хранилище был обнаружен в населенном пункте Белый Колодезь. Минобороны России не комментировало данную информацию.

В материале говорится, что противник также использовал элеватор для хранения оружия и боеприпасов. Прицельный ракетный удар был нанесен после того, как на место прибыла очередная штурмовая группа ВСУ. По информации военкоров, в результате были ликвидированы десятки украинских бойцов.

Незадолго до этого появилась информация, что украинские операторы дронов были уничтожены ударами российских «Гераней». По информации источников, они обеспечивали прикрытие наступления на границе Днепропетровской и Запорожской областей и относились к элитному полку ВСУ «Шквал». Минобороны России также не комментировало эту информацию.