Раскрыто, какие дроны США впервые использовали против Ирана Fox News: США впервые использовали дроны-камикадзе при ударах по Ирану

Соединенные Штаты впервые использовали ударные дроны-камикадзе во время масштабных авиаударов по Ирану, передает телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников. Какие именно модели были использованы — не сообщается.

Военные США в рамках данных ударов применили ряд новых разновидностей вооружений: так, впервые в боевых условиях были применены дроны-камикадзе, — сказано в сообщении.

Тем временем очевидцы сняли на видео атаку иранских гиперзвуковых ракет на американские объекты на Ближнем Востоке. Тегеран задействовал новейшие ракетные комплексы «Фаттах» (Fattah). На видео зафиксированы моменты преодоления системами ПВО скоростных барьеров и последующие мощные взрывы на территории баз США.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда в столице Ирана прогремели три взрыва. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе. После этого Тель-Авив ввел режим чрезвычайного положения на всей территории из-за ракетной угрозы. Позже США подтвердили, что операцию проводили совместно.