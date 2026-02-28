Стало известно о раненных на военной базе США в Кувейте

Стало известно о раненных на военной базе США в Кувейте МО Кувейта сообщило о ранении трех военных на базе США при ракетном ударе Ирана

На американской авиабазе Али аль-Салем в Кувейте пострадали трое военнослужащих эмирата, сообщило Минобороны страны. Инцидент стал следствием падения обломков ракет, запущенных с территории Ирана.

Военные получили осколочные ранения. Отмечается, что на данном объекте размещены подразделения ВС США. Минздрав Кувейта сообщил о 12 пострадавших «в связи с текущей ситуацией в регионе».

Ранее стало известно, что Иран нанес удары по 14 военным базам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В некоторых странах у США расположено несколько военных объектов.

Позже Центральное командование ВС США заявило, что Иран в результате ответных ударов нанес американским объектам минимальный ущерб. По информации военных, были сбиты сотни ракет и дронов.

До этого появились сведения, что Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США. Также не исключалось попадание в другие американские стратегические объекты, находящиеся в радиусе действия иранских ракет.