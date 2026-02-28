Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 20:41

Появилось видео удара иранского дрона по аэропорту Кувейта

Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press
В Сети появились кадры атаки на международный аэропорт Кувейта, где беспилотный летательный аппарат врезался в один из терминалов. На кадрах видны сильная вспышка, взрыв и клубы дыма.

Судя по происходящему внутри здания, сотрудники терминала успели покинуть рабочие места в последний момент. Как сообщалось ранее, пострадали 15 человек, из них трое военных.

Некоторые работники получили незначительные травмы. Кувейтские власти заявили, что инцидент вызвал панику среди местных жителей и путешественников, оказавшихся в аэропорту в затруднительном положении, — написала газета The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что иранский беспилотник-камикадзе врезался в высотное здание в Бахрейне. По предварительной информации, пострадал небоскреб в районе Juffair. На опубликованных кадрах видно, как беспилотный аппарат врезается в здание, после чего появляются искры, взрыв и начинается сильный пожар. Возгорание возникло на верхних этажах. Информация о пострадавших пока не поступала.

Кувейт
Иран
атаки
дроны
