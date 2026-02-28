Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 17:08

Под удар Ирана в Кувейте попали 300 итальянских военных

AFP: иранская ракета ударила по базе с итальянскими военными в Кувейте

Фото: Maj.Jason Sweeney/Global Look Press
Иранская ракета атаковала военную базу в Кувейте, на которой дислоцировались около 300 итальянских военнослужащих, сообщает агентство AFP. На данный момент информация о пострадавших среди итальянского контингента уточняется, однако сам факт поражения базы в Кувейте подтвердили официально. По словам главы МИД Италии Антонио Таяни, удар пришелся непосредственно по взлетно-посадочной полосе.

Ракетные удары Ирана послужили ответом на совместную операцию ВВС Израиля и США. Утром они атаковали резиденцию президента страны в Тегеране, целью союзников также стал штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт.

Позже ударам возмездия со стороны Ирана подверглись американские базы в Бахрейне и Катаре. Власти Катара официально заявили о перехвате ракеты системами ПВО. В Бахрейне ситуация сложилась чуть иначе: зафиксированы прилеты, последствия которых уточняются.

При этом президент США Дональд Трамп предупредил о возможных жертвах среди американских военных в ходе военной операции против Ирана. В соцсети Truth Social он заявил, что армия страны занята «благородной миссией» на Ближнем Востоке.

