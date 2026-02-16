Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 18:39

Афганских военных заставили донашивать ботинки НАТО со складов США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Минобороны Афганистана официально представило новую униформу для своих военнослужащих, призванную стать символом дисциплины и единой идентичности армии, сообщает местное агентство AVA-press. На торжественной церемонии в Кабуле бойцы продемонстрировали форму, которая почти не отличалась от формы военного контингента США, который вывели из страны в 2021 году.

Особое внимание журналистов привлек выбор обуви: всем родам войск выдали одинаковые ботинки-берцы со складов, оставленных американскими войсками и силами НАТО. После поспешного вывода контингента США в августе 2021 года новым властям перешло огромное количество снаряжения, которое теперь активно используется для экипировки нынешних подразделений. Несмотря на смену режима, афганская армия продолжает интегрировать элементы западного военного имущества в свой новый облик.

Начальник генштаба Фасихуддин Фитрат подчеркнул, что введение единой формы является важным шагом в формировании сплоченных вооруженных сил. Новая экипировка должна укрепить моральный дух бойцов и продемонстрировать окончательный переход армии к регулярному формату и строгому порядку.

Ранее стало известно, что американские военные разрабатывают планы масштабной операции против Ирана, рассчитанной на несколько недель. Удары могут быть нанесены не только по ядерным объектам, но и по госучреждениям и структурам безопасности.

Афганистан
военные
армия США
НАТО
