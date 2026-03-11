У россиян осталось два года на освоение земель

У собственников земельных участков осталось чуть меньше двух лет на их освоение, сообщили в управлении Росреестра по Москве. Ведомство напомнило о законе, который действует с 1 марта 2025 года.

Норма установила трехлетний срок для освоения участков в населенных пунктах, а также садовых и огородных территорий. Начальник отдела земнадзора Роман Дубовицкий пояснил, что раньше понятие «освоение» существовало, но конкретных сроков в законах не было. Теперь же владельцы получили четкие временные рамки.

Критерии неосвоенных участков прописаны в постановлении правительства. Участок могут признать проблемным, если половина его площади захламлена отходами больше года. Для строительства признак неиспользования — отсутствие готового и оформленного здания через пять лет. Для индивидуального жилищного строительства этот срок составляет семь лет.

Для участков, которые уже были в собственности на 1 марта 2025 года, трехлетний срок истекает 1 марта 2028 года. Если землю купили позже, срок считают с даты регистрации прав.

Если после этого инспектор найдет нарушения, собственнику выпишут предписание. За неисполнение грозит штраф. В Росреестре добавили, что изъять участок через суд могут только в том случае, если владелец вообще ничего не делает, чтобы устранить нарушения.

Ранее стало известно, что российские пенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на землю площадью до шести соток. Как заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, такие послабления для пожилых граждан предусмотрены Земельным кодексом Российской Федерации.