26 февраля 2026 в 12:47

Главу ИФНС в Краснодаре заподозрили в махинациях с землей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Правоохранительные органы подозревают руководителя налоговой инспекции № 3 в Краснодаре в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 120 млн рублей, сообщает ТАСС. Земля находится в Крымске и могла использоваться для строительства.

Руководитель ИФНС № 3 по г. Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории г. Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Казани задержали главного врача детской городской поликлиники № 2. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Руководителя медучреждения уличили в фиктивном трудоустройстве врача-педиатра с целью хищения бюджетных средств. По данным следствия, главврач заставила подчиненных составить подложный трудовой договор и ежемесячно отмечать в табелях несуществующего работника.

До этого в Москве заочно арестовали генерального директора компании «Нагваль Стройтех» Сергея Гутенко по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Он обвиняется в особо крупном хищении средств, выделенных на строительство объектов для корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

