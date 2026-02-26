Главу ИФНС в Краснодаре заподозрили в махинациях с землей

Правоохранительные органы подозревают руководителя налоговой инспекции № 3 в Краснодаре в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения стоимостью свыше 120 млн рублей, сообщает ТАСС. Земля находится в Крымске и могла использоваться для строительства.

Руководитель ИФНС № 3 по г. Краснодару подозревается в причастности к незаконному выбытию земельного участка сельскохозяйственного назначения в целях строительства на территории г. Крымска рыночной стоимостью свыше 120 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

