Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 12:29

В Крыму арестовали мужчину, ранившего четырех полицейских

Стрелявшего в полицейских жителя Крыма поместили под стражу до 16 мая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Крыму арестовали мужчину, который ранил четырех полицейских в ходе стрельбы, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Его поместили под стражу до 16 мая.

По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя заключил обвиняемого под стражу до 16 мая, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. В дом к 49-летнему мужчине пришли сотрудники полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, фигурант дела открыл по правоохранителям огонь из ружья. Кроме того, сельчанин выдернул кольцо гранаты и бросил боеприпас в направлении стражей порядка. Ранения получили четверо полицейских, один из них госпитализирован.

Ранее в Петергофе задержали 60-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону 16-летнего подростка из пневматического пистолета. Инцидент произошел на Парковой улице в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В отношении пожилого россиянина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пневматический пистолет у него изъяли.

Россия
Крым
аресты
раненые
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.