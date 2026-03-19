В Крыму арестовали мужчину, ранившего четырех полицейских

В Крыму арестовали мужчину, который ранил четырех полицейских в ходе стрельбы, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Его поместили под стражу до 16 мая.

По ходатайству следователя Киевский районный суд города Симферополя заключил обвиняемого под стражу до 16 мая, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 16 марта в селе Стефановка. В дом к 49-летнему мужчине пришли сотрудники полиции в рамках оперативно-розыскных мероприятий. По версии следствия, фигурант дела открыл по правоохранителям огонь из ружья. Кроме того, сельчанин выдернул кольцо гранаты и бросил боеприпас в направлении стражей порядка. Ранения получили четверо полицейских, один из них госпитализирован.

