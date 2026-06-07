«Должны быть»: Стубб сделал заявление об отношениях с Россией

Отношения с Россией в какой-то момент придется поддерживать, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию NZZ. При этом он уточнил, что отношения уже не будут прежними.

Они (отношения с РФ — NEWS.ru) по очевидным причинам, вероятно, уже не будут прежними <...> Но отношения с Россией должны быть. Я говорю это как глава государства, у которого есть граница с Россией протяженностью более 1300 километров. Эта граница останется. Нам придется в какой-то момент поддерживать политические отношения, — заявил Стубб.

Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств с Россией, президент Финляндии заявил, что считает их необходимыми. Однако на вопрос о готовности выступить посредником он отвечать отказался.

Ранее политолог Илья Гращенков заявил, что Стубб — наиболее реалистичный кандидат для переговоров с Россией от лица Евросоюза. По его словам, Москве такой вариант неудобен, однако Брюссель может воспринимать главу Финляндии как надежного представителя позиции Европейского союза.