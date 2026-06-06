Оппозиционная армянская партия лишилась члена политсовета после ареста

В Армении задержали члена политсовета партии «Страна для жизни» и главу фракции Совета старейшин общины Артик Артура Астояна, сообщила у себя в соцсетях сопредседатель партии Мане Тандилян. Политика доставили в Следственный комитет. Тандилян назвала задержание незаконным и очередным проявлением трусости власти по отношению к оппозиции.

Сегодня утром был незаконно задержан и доставлен в Следственный комитет член политического совета партии «Страна для жизни», руководитель фракции Совета старейшин общины Артик Артур Астоян. Это очередное проявление трусости этой власти по отношению к оппозиционной деятельности. Правосудие в нашей стране должно восторжествовать, и люди не должны лишаться свободы за свои политические взгляды, — заявила Тандилян.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В них участвуют 18 политических сил: 16 партий и два блока. Среди них — «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, блоки «Армения» («Айастан») Роберта Кочаряна и «Сильная Армения» Нарека Карапетяна. В последний блок, учрежденный бизнесменом Самвелом Карапетяном, вошли партии «Сильная Армения», «Новая эра» и «Объединенные армяне».

Ранее сообщалось, что в Армении военнослужащих запугивают и принуждают голосовать на парламентских выборах 7 июня за партию Пашиняна. Офицеры запрещают поддерживать оппозиционную партию «Сильная Армения». Кроме того, мужчинам, возвращающимся из России, прямо в аэропорту вручают повестки на 25-дневные военные сборы.