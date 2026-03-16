Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:42

Пожилой петербуржец едва не застрелил 16-летнего подростка

В Петергофе задержали 60-летнего мужчину, стрелявшего в 16-летнего подростка

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петергофе задержали 60-летнего мужчину, который несколько раз выстрелил в сторону 16-летнего подростка из пневматического пистолета, пишет Neva.today со ссылкой на полицию. Инцидент произошел на Парковой улице в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

В отношении пожилого россиянина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Пневматический пистолет у него изъяли. Несовершеннолетний в результате инцидента не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по 11-летнему мальчику, который ехал со своим другом на питбайке. Причиной стало раздражение, вызванное шумом от проезжающего транспорта.

До этого в Санкт-Петербурге 18-летний юноша выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Санкт-Петербург
оружие
полиция
подростки
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.