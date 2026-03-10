Житель Петербурга выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо прохожему

Юноша выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо мужчине на остановке в Санкт-Петербурге, сообщили в полиции. Пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

9 марта в 15:25 в полицию Фрунзенского района поступило сообщение от 41-летнего индивидуального предпринимателя о том, что на автобусной остановке у дома 14 по Будапештской улице неизвестный в ходе словесного конфликта выстрелил ему в лицо из аэрозольного пистолета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленником оказался 18-летний неработающий петербуржец. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

