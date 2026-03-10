Минобороны показало кадры работы FPV-дронов группировки «Север»

Операторы FPV-дронов ВС России в составе группировки войск «Север» уничтожили технику, укрепления и живую силу подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области, сообщили в Минобороны. На кадрах дроноводы умело управляют БПЛА.

Операторы FPV-дронов, в т. ч. на оптоволоконном управлении, умело управляя беспилотниками, точными попаданиями уничтожили технику, укрепления и живую силу подразделений ВСУ в Сумской области, несмотря на естественные преграды местности, — информировали в ведомстве.

Ранее источник в российских силовых структурах рассказал, что украинские командиры в Сумской области используют ложь о гибели родственников солдат для их мотивации перед штурмовыми действиями. По его словам, у военнослужащих ВСУ изымаются мобильные телефоны, что лишает их возможности проверить информацию и связаться с родными.

До этого концерн «Калашников» представил управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров. Разработчики заявили, что комплекс получил систему наведения и расширенные возможности поражения целей. Также была усилена защита дрона от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.