25 февраля 2026 в 11:21

«Калашников» представил управляемый боеприпас с дальностью свыше 100 км

Управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» Управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» Фото: Концерн «Калашников»
Концерн «Калашников» представил управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 километров, сообщили в компании. Разработчики заявили, что комплекс получил систему наведения и расширенные возможности поражения целей.

Концерн «Калашников» первым в России разработал комплекс с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полета свыше 100 км. Аппарат создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения УБ в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

Комплекс оснащен оптико-электронной системой наведения, которая обеспечивает поражение движущихся целей. Разработчики усилили защиту аппарата от средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны, а также оснастили его системой аэрофото- и видеосъемки с записью информации с борта.

«КУБ-10МЭ» предназначен для высокоточного поражения вражеской техники, как небронированной и легкобронированной, так и бронетранспортеров, а также элементов командных пунктов дивизий, батальонов, дивизионов зенитных ракетных комплексов, в том числе, с автомобилями с радиоэлектронными средствами. Также с его помощью можно поражать живую силу в средствах индивидуальной бронезащиты, объекты формирований ПВО, противоракетной обороны, радиотехнической разведки и РЭБ, объекты тылового обеспечения, стартовые позиции беспилотников, самолетов или вертолетов вне укрытий на площадках базирования.

Боеприпас выполняет полеты на высотах от 80 до 1800 метров с крейсерской скоростью до 120 километров в час. Комплекс применяют в дневное и ночное время при различных погодных условиях, при порывах ветра до 10 метров в секунду и температуре от -30 до +40 градусов.

Ранее пресс-служба концерна «Калашников» сообщила, что первая в 2026 году партия укороченных автоматов АК-12К была передана заказчику. Данная модель калибра 5,45 мм разработана конструкторами специально для нужд разведывательных и штурмовых групп Воздушно-десантных войск. Производитель отметил, что запуск оружия в серийное производство удалось осуществить в максимально короткие сроки.

Калашников
беспилотники
БПЛА
дроны
