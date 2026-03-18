18 марта 2026 в 11:08

США решили последовать примеру Ирана в одном вопросе

Bloomberg: США начнут производство дронов LUCAS по образцу иранских Shahed

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США начнут производство беспилотников LUCAS по образцу иранских Shahed, заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Эмиль Майкл. По его словам, которые приводит агентство Bloomberg, необходимо наладить массовое производство дронов и создать возможности для наращивания их выпуска.

Майкл отметил, что подобные БПЛА очень хорошо работают в зоне боевых действий. Разработкой одноразовых ударных дронов занимается компания SpektreWorks. Один такой беспилотник стоит около $55 тыс. (4,5 млн рублей).

Ранее телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты недооценили эффективность иранских беспилотников и оказались не готовы к реальному масштабу угрозы. Армия предпринимает максимальные усилия и действует в ускоренном режиме для наращивания закупок и внедрения инноваций в сфере борьбы с беспилотниками.

До этого стало известно, что Великобритания рассматривает возможность поставок дронов-перехватчиков Octopus союзникам на Ближнем Востоке. Журналисты указали, что эти аппараты производятся в рамках оборонного партнерства с Украиной.

