Политолог назвал настоящих виновников гибели Лариджани Политолог Шаповалов: убийство Лариджани нельзя было совершить без разведки США

Ликвидация секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани при ударе по Тегерану не могла состояться без работы разведки США, заявил политолог Владимир Шаповалов. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что такие операции стали возможны благодаря агентурной координации Вашингтона и Тель-Авива.

Без американского участия подобные убийства были бы невозможными, — подчеркнул Шаповалов.

Ключевым фактором эксперт считает возможности американской спутниковой разведки, остающейся одной из мощнейщих в мире. Без данных слежения США за перемещениями иранских лидеров подобные атаки были бы технически неосуществимы. Вторым уязвимым звеном Ирана является глубокое проникновение израильской разведки во внутренние структуры страны.

Шаповалов напомнил, что Израиль создал в республике сеть агентов, передающих точные координаты целей в реальном времени. Именно информаторы на местах позволяют превращать спутниковые данные в успешные операции по устранению ключевых фигур.

Тем временем Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство Лариджани и его соратников. В заявлении КСИР отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля.