18 марта 2026 в 11:24

Иран нанес удар возмездия по Израилю после гибели Лариджани

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иран нанес ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и его соратников, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР). В заявлении отмечается, что ракеты «поразили более 100 целей» на территории Израиля, передает агентство Tasnim.

Тель-Авив был поражен ракетами Khorramshahr-4 и Qadr с разделяющейся головной частью, а также ракетами Emad и Kheibar Shekan. Таким образом мы отомстили за убийство Лариджани и его соратников, — говорится в сообщении.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил гибель Али Лариджани. Он отметил, что это было необходимо для смены власти в республике. Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.

Похороны Лариджани состоятся 18 марта в Тегеране. Вместе с ним будет похоронен глава военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани, также убитый 17 марта.

