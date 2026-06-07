«Все неоднозначно»: реаниматолог о слухах про возможный инсульт Трампа Реаниматолог Кривега: по видео нельзя судить о возможном инсульте у Трампа

По видео нельзя судить о возможном инсульте у президента США Дональда Трампа, заявила NEWS.ru реаниматолог, психолог, специалист по коррекции стресс-системы организма Мария Кривега. Она отметила, что без обследования нельзя поставить диагноз главе Белого дома.

Могу только сказать, что все очень неоднозначно. Это может быть и ТИА (транзиторная ишемическая атака. — NEWS.ru) — то, что в народе называют микроинсультом. У ТИА есть свои критерии, в том числе временные. То есть признаки должны исчезнуть. По одному короткому видео мы это не можем оценить. Могут на самом деле быть и другие неврологические нарушения. Без обследования, в первую очередь компьютерной томографии головного мозга, о чем-то определенном говорить очень сложно, — сказала Кривега.

Ранее американский физиотерапевт Адам Джеймс заявил, что Трамп мог перенести инсульт 4 июня во время брифинга, посвященного экологической политике США. Врач обратил внимание на позу главы государства, который начал клониться в одну сторону и ненадолго заснул.