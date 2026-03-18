Появились новые детали гибели секретаря нацбезопасности Ирана

Сын секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Мортаза погиб вместе с отцом, сообщило агентство Tasnim. Кроме того, смерть настигла и начальника службы безопасности охраны политического деятеля Сардара Неджада во время той же атаки.

Мортаза Лариджани известен в Иране как ученый. Он вместе с отцом погиб из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля на территорию республики.

Ситуацию прокомментировал президент Ирана Масуд Пезешкиан, который пообещал суровую месть всем причастным к убийству. По его словам, которые передает канцелярия, смерть секретаря — это крайне скорбное событие для населения страны.

Мы сурово отомстим всем тем, на чьих руках кровь невинных, но стойких защитников Ирана, — подчеркнул Пезешкиан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Лариджани был убит 16 марта. Американский лидер также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами, трансляцию выступления опубликовал Белый дом. До этого убийство Лариджани подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что это было якобы необходимо для смены власти в республике. Детали происшествия на данный момент уточняются.