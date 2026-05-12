Мужчина набросился с ножом на 85-летнего отца во время пьянки

В подмосковной деревне Ольховка сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который во время пьяной ссоры набросился с ножом на собственного отца, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Пенсионера экстренно госпитализировали.

Силовики выехали на адрес после сигнала о дебоше. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, но застолье быстро переросло в конфликт. Тогда сын схватился за нож и нанес 85-летнему родителю множественные резаные раны. Росгвардейцы задержали нападавшего на месте. Пострадавшего увезли в ближайшую больницу, а задержанного передали полиции. Возбуждено уголовное дело.

