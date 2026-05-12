День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 мая 2026 в 13:24

Мужчина набросился с ножом на 85-летнего отца во время пьянки

Росгвардия задержала жителя Подмосковья, напавшего на 85-летнего отца с ножом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковной деревне Ольховка сотрудники Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который во время пьяной ссоры набросился с ножом на собственного отца, сообщили в пресс-службе ведомства, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Пенсионера экстренно госпитализировали.

Силовики выехали на адрес после сигнала о дебоше. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, но застолье быстро переросло в конфликт. Тогда сын схватился за нож и нанес 85-летнему родителю множественные резаные раны. Росгвардейцы задержали нападавшего на месте. Пострадавшего увезли в ближайшую больницу, а задержанного передали полиции. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что безработный уроженец Гвинеи сломал гортань своему 68-летнему отцу-строителю в квартире на улице Обручева в Москве. Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли.

До этого сотрудники Пушкинского отдела Росгвардии по Московской области по горячим следам задержали двух рецидивистов, которые нанесли ножевые ранения работнику службы безопасности магазина, пытаясь украсть коньяк, икру и рыбные изделия. Уточняется, что посетители взяли с полок продукты на сумму более 4 тыс. рублей.

Регионы
Подмосковье
нападения
отцы
сыновья
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько времени сотрудники Ozon уделяют внутреннему обучению
ВОЗ оценила вероятность более масштабной вспышки хантавируса
Составлен список умных гаджетов, которые облегчат и обезопасят жизнь
В России избрали нового президента национальной Федерации керлинга
Школьный автобус опрокинулся в российском регионе
Стало известно, сколько пленных вернула Россия
Россиянам рассказали, чем лучше запастись на случай новой пандемии
Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20
Врач объяснил, почему орехи необходимо мыть перед едой
Лихачев раскрыл, кто станет партнером Росатома в Венгрии
Попытка согреться привела к гибели трех рыбаков в ХМАО
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу сайта «Миротворец»
Стало известно, где кубанский подросток взял оружие для стрельбы в школе
Зеленскому предрекли незавидное будущее после обвинений в адрес Ермака
Силуанов заявил, что экономика БРИКС обогнала «Большую семерку»
Экономист рассказал, от чего зависит стоимость кондиционера
Адвокат объяснил, кто понесет ответственность за стрельбу в школе на Кубани
В МИД России призвали возобновить работу ключевого органа по Арктике
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Российская фигуристка задумалась о смене спортивного гражданства
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.