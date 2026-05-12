Раскрыта причина, по которой уроженец Гвинеи сломал отцу гортань

Смена подгузника лежачей матери-инвалиду стала причиной конфликта между задержанным за убийство уроженцем Гвинеи и его 68-летним отцом, сообщает РЕН ТВ. По словам подозреваемого, ссора разгорелась из-за того, что родитель вовремя не позаботился о парализованной супруге.

Задержанный утверждает, что ничего особо не случилось: отец с утра ушел на работу, провел там время, а вечером вернулся домой. После этого его якобы просто забрали врачи скорой помощи. Мужчина добавил, что до сих пор не понимает, как именно все произошло. Он также предположил, что мать уже знает о смерти супруга.

Ранее сообщалось, что сын пришел в квартиру на улице Обручева, где находился его 68-летний отец. Во время драки он сломал пенсионеру гортань. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался в больнице.

