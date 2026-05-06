День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:39

Житель Красноярского края расчленил собутыльника и выбросил его в реку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении случайного знакомого, сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю. Инцидент случился в Ачинске в апреле. Тело обнаружили в сумке на берегу реки поблизости от деревни Старая Еловка.

В ходе судебной экспертизы из костной ткани жертвы был выделен генотип, совпавший с генотипом 58-летнего жителя Ачинского района. Следователи выяснили, что в день трагедии двое мужчин поссорились после совместного распития спиртных напитков. Хозяин квартиры ударил гостя, тот скончался спустя несколько часов.

С целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант расчленил тело погибшего, упаковал в сумку, вывез на берег реки Чулым и бросил в воду, — уточнили в органах.

Подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина признал вину в содеянном и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Судом по ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.

Регионы
Ачинск
Красноярский край
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.