Житель Красноярского края расчленил собутыльника и выбросил его в реку

Полиция задержала 45-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении случайного знакомого, сообщили в управлении СК России по Красноярскому краю. Инцидент случился в Ачинске в апреле. Тело обнаружили в сумке на берегу реки поблизости от деревни Старая Еловка.

В ходе судебной экспертизы из костной ткани жертвы был выделен генотип, совпавший с генотипом 58-летнего жителя Ачинского района. Следователи выяснили, что в день трагедии двое мужчин поссорились после совместного распития спиртных напитков. Хозяин квартиры ударил гостя, тот скончался спустя несколько часов.

С целью сокрытия следов совершенного преступления фигурант расчленил тело погибшего, упаковал в сумку, вывез на берег реки Чулым и бросил в воду, — уточнили в органах.

Подозреваемый задержан. В ходе допроса мужчина признал вину в содеянном и при проверке показаний на месте рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. Судом по ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее во Всеволожском районе Ленинградской области очевидцы обнаружили расчлененные человеческие останки. Труп был найден в лесу недалеко от поселка имени Свердлова. Останки лежали в пяти пакетах, которые были дополнительно завернуты в пять слоев полиэтилена.