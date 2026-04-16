Пострадавший в Ачинске подросток рассказал об инциденте с соседом

Избитый в Ачинске подросток заявил, что сосед мог быть психически нездоров

Пострадавший в Ачинске подросток заявил РЕН ТВ, что напавший на него сосед мог быть психически нездоров. По его словам, мужчина был трезв, конфликта между ними не было.

Может быть, он психически нездоров. Не знаю. Но обычный трезвый мужчина не смог бы так сделать, — рассказал пострадавший.

Ранее в Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения. Свой поступок мужчина объяснил тем, что подростки шумели в подъезде.

Пострадавшего мальчика спас прохожий, который остановил нападавшего. Затем он помог ребенку подняться и проводил того домой. По предварительной информации, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы.

До этого во Владимирской области подростки избили 10-летнюю школьницу. К делу присоединился врио губернатора области Александр Авдеев. Он лично проконтролировал ход расследования.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело об угрозе убийством и о хулиганстве, совершенном группой лиц. К делу привлечены родители подростков, участвовавших в избиении, им грозит административный штраф.