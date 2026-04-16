16 апреля 2026 в 09:45

В Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви

В Ачинске задержали мужчину, избившего подростка ложкой для обуви, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. Им оказался ранее судимый местный житель 1973 года рождения.

Мои коллеги из Красноярского края задержали мужчину, нанесшего телесные повреждения 13-летнему школьнику, — написала Волк.

Мужчина доставлен в отдел полиции для дачи показаний. Свой поступок задержанный объяснил тем, что группа подростков сильно шумела в подъезде его дома. Выйти для разбирательства с несовершеннолетними он решил, захватив металлическую ложку для обуви.

Пострадавшего мальчика спас прохожий, который остановил нападавшего. Затем он помог ребенку подняться и проводил того домой. По предварительной информации, у мальчика зафиксированы многочисленные ушибы.

Ранее во Владивостоке прокуратура Приморского края начала проверку по факту возможного избиения 10-летнего мальчика. По предварительной информации, группа несовершеннолетних могла напасть на ребенка, а затем заставить извиняться на коленях под угрозой ударов молотком.

