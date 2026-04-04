04 апреля 2026 в 12:33

Во Владивостоке начнут проверку возможного избиения мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура проверяет информацию о возможном избиении 10-летнего мальчика во Владивостоке, сообщает надзорное ведомство Приморского края. В публикации говорится, что, предположительно, группа несовершеннолетних могла подвергнуть ребенка истязанию, а затем заставить извиняться на коленях, угрожая молотком.

Прокуратура проводит проверку по факту противоправных действий в отношении мальчика на улице Североморской во Владивостоке. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и участники инцидента, — говорится в материале.

Ранее группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь, ему сломали нос и нанесли множественные травмы. Также у несовершеннолетнего требовали 40 тыс. рублей в качестве «компенсации». Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Жестокую расправу над подростком сняли на видео.

До этого подростки обманом проникли в дом к 11-летней девочке, чтобы выяснить отношения из-за сплетен. Оказавшись внутри, они набросились на нее, повалили на пол и начали избивать — удары наносились по голове, лицу и животу. Пострадавшая школьница оказалась в больнице.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
