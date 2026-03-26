26 марта 2026 в 14:07

Школьники избили 11-летнюю девочку у нее дома

Группа подростков от 13 до 17 лет жестоко избила 11-летнюю девочку в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Полиция разбирается в происшествии.

Как сообщается, злоумышленники обманом проникли в дом к ребенку, якобы для выяснения отношений из-за каких-то сплетен. Оказавшись внутри, они набросились на девочку: повалили на пол и начали избивать — били по голове, лицу и животу. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

Ранее сообщалось о жестокой расправе над 18-летним россиянином в Свердловской области. По предварительной информации, подозреваются молодые люди 22 и 24 лет. Нападавших объявили в розыск. Органы считают, что молодой человек мог погибнуть в результате конфликта с товарищем. Дядя погибшего рассказал, что нападавшие находились в состоянии опьянения и избивали юношу на протяжении часа.

До этого в Кемерово группа подростков жестоко избила мальчика во дворе бизнес-центра на Советском проспекте. Пострадавшего несколько раз пнули в лицо. По словам родителей, у их ребенка повреждены глаз, нос и рот. Назначена медицинская экспертиза.

