От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ

От холодных аномалий до жары +30: прогноз погоды на июнь в РФ

Наступивший июнь будет богатым на погодные сюрпризы. По прогнозам синоптиков, первый летний месяц еще не раз удивит москвичей и жителей Центральной России. К каким неожиданностям стоит готовиться, будут ли побиты очередные температурные рекорды — в материале NEWS.ru.

Ждать ли жару в июне в России

Согласно имеющимся прогнозам, в июне умеренно теплая погода будет сменяться кратковременными периодами жары. В отдельные дни столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев.

«Однако, вопреки ожиданиям многих, длительного зноя в первый летний месяц ждать не стоит. В первой половине июня средняя дневная температура составит от +18 градусов до плюс 24, при этом ночи окажутся прохладными, возможны частые дожди», — сказал специалист.

Согласно прогнозам Сергеева, в столице и регионах Центральной России в июне будет теплее нормы, однако всего на 1–2 градуса. Синоптик отметил, что атмосферное давление будет колебаться в пределах 744–748 мм ртутного столба, влажность воздуха — 42–55%. Ветер преимущественно северо-западный, 3–4 метра в секунду.

«Однако уже в середине июня прогнозируются достаточно мощные, но краткосрочные ливни и грозы. В этот период следует ожидать спада температуры до +18 градусов. Тем не менее общее количество осадков за месяц будет умеренно низким. Москвичи точно не утонут», — сказал Сергеев.

Ждать ли погодных «качелей»

Погоду в начале лета вряд ли можно назвать стабильной, пояснил в разговоре с NEWS.ru климатолог Михаил Семенов.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Ключевой причиной погодной нестабильности станет столкновение разнородных воздушных масс над европейской территорией России. С запада атлантические циклоны принесут влажный и прохладный воздух. Одновременно с этим с юго-востока азиатские антициклоны пригонят горячие воздушные массы из Казахстана и Средней Азии. На границе их столкновения, как правило, и возникают резкие „температурные качели“, а также мощные ливни и шквалистый ветер», — пояснил Семенов.

Специалист также сообщил, что важнейшим фактором нестабильности является возвращение Эль-Ниньо. Собеседник объяснил, что это природное климатическое явление, которое возникает в экваториальной зоне Тихого океана раз в семь лет. Оно заключается в аномальном потеплении поверхностных вод на 0,5 градуса и выше относительно нормы.

«Как правило, это нарушает традиционную циркуляцию ветров. На данный момент вероятность формирования подобного климатического явления оценивается более чем в 80%», — заключил Семенов.

По данным метеосервиса Foreca, в ближайшие дни в столице установится жаркая безоблачная погода. К понедельнику, 8 июня, при почти полном безветрии температура воздуха днем может достигнуть плюс 27 градусов. Такая погода задержится на всю следующую неделю — будет +25–26 днем, плюс 16–17 ночью, практически полный штиль и минимальное количество осадков.

Как ожидается, характер погоды изменится только к середине месяца. Согласно долговременному прогнозу ИА «Метеоновости», 13 июня температура резко начнет снижаться и упадет сразу на семь градусов, до +18. Ночью ожидается +12–13, возможны дожди.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил, что на следующей неделе в Москве станет еще теплее. Днем воздух будет прогреваться до плюс 22–27 градусов, а ночью температура вырастет до 14–19. В целом погода остановится в шаге от экстремальной жары плюс 30 градусов днем и «тропических ночей» до 20 градусов выше нуля ночью.

Новая неделя начнется с роста температуры, уточнил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Леус. По его словам, несмотря на разрушение антициклона, вероятность дождей будет небольшой, а дневной температурный фон превысит средние многолетние показатели на 5–6 градусов. «В период максимального прогрева термометры покажут +26–28 градусов», — сообщил специалист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его словам, в эти дни будет достаточно тепло в регионе, как и по ночам: преобладающий фон минимальных температур ожидается в диапазоне +10–15 градусов.

Где ожидается аномальная жара

Согласно долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет соответствовать температурной климатической норме, рассказал NEWS.ru метеоролог Евгений Тишковец. Он уточнил, что для Москвы ночная норма составляет +11,5 градуса, дневная — +21,7.

Специалист также сообщил, что на большей части европейской территории России в первый летний месяц прогнозируется температура около нормы с небольшой аномалией тепла в Среднем Поволжье и Черноземье. В этих регионах температурный режим ожидается на 1–3 градуса выше нормы.

«Исключение составят лишь южные широты — в этой части Русской равнины будет преобладать погода немного прохладнее климата. За Уралом, наоборот, зона холодной аномалии охватит северную часть Сибири, а на юге региона средняя температура на 1–2 градуса превысит многолетние значения. Примерно такой же погодный сценарий реализует природа на Дальнем Востоке», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

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